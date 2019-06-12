ЕГЭ-2019: число стобалльников по литературе в Бурятии утроилось

Улан-Удэ, , 09:05 — REGNUM Шесть выпускников из Бурятии получили 100 баллов по итогам прошедшего 27 мая единого государственного экзамена (ЕГЭ) по литературе. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве образования республики, добавив, что в прошлом году таковых было лишь двое.

«В прошлой экзаменационной кампании у нас было два стобалльника по литературе. В этом году — в три раза больше. Это хороший показатель», — отметил министр Баир Жалсанов.

На экзамены по литературе было подано 472 заявления. Из них безупречно справились с заданиями ученики школ № 42, 47, 49, 25, 35 и учащийся Республиканского бурятского национального лицея-интерната №1. Как отмечается, участники ЕГЭ по литературе должны знать литературные произведения, уметь рассматривать их в литературном контексте и анализировать художественный текст.

По словам выпускника лицея-интерната Тамира Будажапова, он обрадовался, но не очень удивился, узнав свои результаты, поскольку знал критерии оценивания.

«Был готов и эмоционально: на следующий день после экзамена мне приснился аналогичный исход. Но элемент неожиданности все же присутствовал: глупо отрицать долю везения и то, что в паре спорных моментов у меня были сомнения. В случае литературы, как мне кажется, важно не знание всех произведений, но умение пользоваться имеющимися знаниями», — считает он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о резком росте числа стобалльников на ЕГЭ по математике отчитались в Санкт-Петербурге. Безупречный результат в этом году показали 82 выпускника, в то время как в прошлом году их было всего 20. А по первым итогам единых экзаменов в Оренбуржье определились восемь стобалльников, из которых семеро — также по литературе. В Приамурье абсолютный результат показали пять выпускников — по литературе и географии.

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