Барнаул, , 08:07 — REGNUM Главным критерием в решении вопроса о сокращении нахождения на больничном пациентов, получивших травмы, должна быть системная оценка конкретного пациента, считает алтайский общественник — кандидат медицинских наук, руководитель АНО «Медицина и право» Константин Емешин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM инициативу Минздрава РФ, он пояснил:

«Концептуально временная нетрудоспособность базируется на оценкие состояния пациента. Однако чиновники от медицины негласно начали придумывать различные ограничения и нормативы. Хотя безусловно такие ограничения должны быть на грани временная нетрудоспобность/инвалидность, но реально главный критерий — это системная оценка конкретного пациента, его состояния и возможность обеспечить необходимые функции жизнедеятельности.

Поэтому в решении этого вопроса надо отдать приоритет мнению не чиновников от медицины и формальным табличкам — кому сколько дней, — а врачебному сообществу, которое у нас объединено в Национальной медицинской палате».

Напомним, ранее Минздрав РФ подготовил проект поправок в Порядок выдачи листков нетрудоспособности. Согласно документу, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов, пациентам с травмами и пациентам после реконструктивных операций срок нахождения на больничном могут сократить с 12 до 10 месяцев. Больничный на 12 месяцев планируется предоставлять только пациентам с туберкулёзом.