Якутия отмечает День России концертами, скачками, цирком и флэшмобом

Якутск, , 07:51 — REGNUM В Якутске с размахом празднуют День России. В столице республики проходит более 15-ти различных мероприятий, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Этот день также даст старт работе трудовых студенческих отрядов.

Открыли череду праздничных мероприятий чемпионат Якутска по футболу и велопробег, а завершится празднование конными скачками. Сегодня в Якутске проходит выставка, посвященная 95-летию золотодобывающей промышленности Якутии, экскурсии по музейному комплексу «Россия — Моя история», торжественный митинг «Моя страна — моя Россия!».

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Жителей Якутска с Днём России также поздравили двумя праздничными концертами, флешмобом «Россия, с праздником тебя!». К праздничной дате приурочено проведение X республиканский фестиваль казачьей и ямщицкой песни и межнационального традиционного фестиваля «Хоровод белых ночей».

Проводятся также конкурс детских рисунков на асфальте «Мой дом — моя Россия!», проект детского художественного творчества «Юные таланты земли Олонхо» и мероприятие для детей школьного возраста «Россия — могучая держава». В этот день якутянам также показали шоу цирка Шапито и спектакль-сказку «О рыбаке и рыбке».

С Днём России жителей республики поздравил её глава Айсен Николаев. Он подчеркнул, что возглавляемый им регион вносит посильный вклад в общее дело страны.

«День России олицетворяет свободу и независимость России, историческую общность судеб народов, совместно строивших и защищавших свою Родину. Мы все, являясь в первую очередь жителями многонациональной державы, гордимся её многовековой историей, богатейшими культурным многообразием, духовными традициями, достижениями науки, вкладом в общемировое наследие. Гордимся людьми — своими соотечественниками, земляками, прославляющими нашу Отчизну, — достигая небывалых высот, становясь лучшими среди сильнейших соперников из разных уголков планеты. Уважаем и благодарны тем, кто вместе с нами честно и упорно работает на благо родной земли, каждый на своём месте своим трудом, силами и творчеством делая жизнь вокруг добрее, светлее, лучше!», — сказал глава Якутии.

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Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня жители Владивостока начали отмечать День России показательным выступлением разведчиков морской пехоты с элементами рукопашного боя. В Амурской области главным мероприятием празднования Дня России в Приамурье стал «Парад дружбы народов», а в Хабаровском крае праздник стартовал с акции «Военная служба по контракту — твой выбор».