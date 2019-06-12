Среда, 12 Июня 2019 года
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Сборная Армении на выезде вырвала победу у команды Греции

Общество

Встреча завершилась со счётом 3:2

Афины , 12 июня 2019, 07:09 — REGNUM  Сборная Армении одержала победу над сборной Греции в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу — 2020. Встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе сборной Армении голы забили нападающий Александр Карапетян и полузащитники Геворг Казарян и Тигран Барсегян.

На сегодняшний день сборная Армении занимает первое место в группе J, в активе команды шесть очков после четырёх матчей. Сборная Греции идёт на пятом месте с четырьмя очками после четырёх игр.

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Чемпионат Европы по футболу — 2020
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