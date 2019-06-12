В Биробиджане в День России состоялись два пикета

Биробиджан, , 06:43 — REGNUM В Биробиджане ко Дню России журналисты провели одиночные пикеты в поддержку задержанного Ивана Голунова, а местные коммунисты напомнили жителям истоки праздника, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На фоне экономического упадка, в котором объективно находится ЕАО, местные коммунисты провели пикет, в котором раздавали прохожим листовки, рассказывающие об истоках появления праздника «Дня России», сообщает издание «Набат».

Журналисты показали единодушие в деле задержания московского журналиста Ивана Голунова, проведя в центре Биробиджана одиночные пикеты в поддержку ныне освобожденного журналиста.

Губернатор Еврейской автономии поздравил жителей области с праздником, пожелав им благополучия и здоровья.

«Этот праздник символизирует наше национальное единство и общую ответственность за страну. В его основе принятая 12 июня 1990 года Декларация о государственном суверенитете России, которая начала отсчет демократического развития нашего Отечества. И вместе с тем День России подчёркивает преемственность всего её исторического пути. Мы гордимся славными победами и достижениями наших предков и при этом не закрываем глаза, а извлекаем уроки из драматических и трагических событий прошлого. Это во многом способствует консолидации общества, укреплению экономической и политической стабильности в стране и помогает России эффективно отстаивать свои национальные интересы на международной арене. Но так же, как во все исторические периоды, судьба нашего Отечества, его успешное развитие зависят от каждого из нас, от нашего искреннего и деятельного патриотизма, нашей инициативы и гражданской активности. В День России от души желаем вам здоровья, благополучия, оптимизма и успеха во всех делах и начинаниях!», — сказал Александр Левинталь.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье на День России прошел «Парад дружбы народов», а во Владивостоке праздник начался с показательного выступления морской пехоты.