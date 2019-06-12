В Приамурье в День России прошёл «Парад дружбы народов»

Благовещенск, , 06:16 — REGNUM Главным мероприятием празднования Дня России в Приамурье стал «Парад дружбы народов», участие в котором приняли творческие коллективы из различных районов области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Площадка перед общественно-культурным центром в День России наполнилась различными мероприятиями. Здесь прошли танцевальная площадка «Танцы для здоровья», праздничная программа от областного МЧС, выступят творческие коллективы Благовещенска и городского дома культуры. В городском и Первомайском парках состоялись различные мероприятия под девизом «С праздником, Россия!»

Во всех библиотеках Благовещенска представлены тематические книжные выставки, интеллектуальная игра «Ратная слава России», увлекательное путешествие «Я живу в России» и другое.

Жителей Приамурья поздравил губернатор области Василий Орлов.

«Главное богатство нашей страны — ее жители. А успехи России — это достижения миллионов ее граждан. И жители Приамурья по праву могут гордиться своей малой родиной — житницей Дальнего Востока, космической гаванью страны, регионом, где реализуются стратегически важные проекты газохимической отрасли. Сегодня перед Россией стоят важные задачи, которые мы сможем решить общими усилиями! Мы чтим свое славное прошлое и строим достойное будущее. Наш с вами долг — передать потомкам сильную, крепкую и единую страну! От всей души желаю вам мира, добра, уверенности в будущем, новых свершений на благо нашей страны и области!», — сказал глава региона.

На площади Ленина открылась фотозона, посвященная Дню России, где каждый желающий смог сфотографироваться с хэштегом «#ЯРоссия». Праздничные мероприятия, посвященные Дню России, состоялись и в летних оздоровительных и пришкольных лагерях.

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Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке День России начался с показательного выступления разведчиков морской пехоты, которые на Спортивной набережной продемонстрировали свои навыки в рукопашном бое.