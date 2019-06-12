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Спорт, концерты и вахта Памяти: Хабаровский край встречает День России

Общество

В краевой столице праздничные мероприятия продляться до глубокого вечера

Хабаровск, 12 июня 2019, 05:48 — REGNUM  Хабаровский край отмечает День России. Праздник начался в 10 часов утра по местному времени (03:00 мск) на площади Ленина с Акции «Военная служба по контракту — твой выбор». В это же время у Вечного огня началась Вахта памяти в честь жителей региона, отдавших жизни в борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной войны. Праздничные мероприятия сегодня в столице Хабаровского края продляться до глубокого вечера, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Мероприятия на главной площади Хабаровска сменили соревнования по скандинавской ходьбе, которая набирает популярность в регионе. Состязания прошли под девизом «Идём за Россию».

На разных площадках краевого центра сегодня проходят концерты, праздничные мероприятия, спортивные соревнования.

Одним из основных событий праздника сегодня стал краевой фестиваль музыки и песен народов, проживающих в Хабаровском крае «Карагод».

Завершится праздник в 21:30 на городских прудах лазерным шоу и шоу светомузыкальных фонтанов.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня жители страны празднуют День России. Во всех регионах проходят праздничные мероприятия, концерты, выставки.

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День России
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