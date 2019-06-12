В китайском Ухане стартовала Всемирная выставка филателистов FIP 2019

Ухань, Китай, , 05:40 — REGNUM Главная всемирная выставка филателистов FIP 2019 открылась в центральном китайском городе Ухань, где были представлены одни из самых редких марок Поднебесной, сообщает 11 июня агентство Синьхуа.

На выставке будет представлено 1,3 тыс. комплектов и 4,6 марок Китайской Народной Республики, которые были выпущены с момента основания государства 70 лет назад. Мероприятие привлекло филателистические организации из 84 стран и регионов мира.

Некоторые ценные вещи из частных коллекций и музеев Китая и других стран также были представлены на мероприятии.

Отметим, что Китай присоединился к международной ассоциации коллекционеров марок и филателистов FIP в далеком 1983 году. С тех пор он принимал у себя всемирные выставки FIP уже дважды — в 1999 и 2009 годах. Выставка 2019 года стала уже третьей, которую принимает Китай.