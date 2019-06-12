День России во Владивостоке начался с рукопашного боя

Владивосток, , 05:37 — REGNUM Празднование Дня России во Владивостоке началось с показательного выступления разведчиков морской пехоты — на Спортивной набережной они провели показательные выступления с элементами рукопашного боя, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Также начались различные массовые мероприятия, такие как конкурсный показ детской коллекции одежды «Морской бриз» от детского клуба имени Баневура и концертная программа «Славься страна, мы гордимся тобой».

Приморцев поздравил губернатор Олег Кожемяко, который говорил о дальнейшем процветании Приморья и государства в целом.

«Приморье все более уверенно заявляет о себе в качестве динамично развивающегося региона России по многим показателям. И в этом — результат совместных усилий всех уровней власти, бизнеса и общества, результат работы каждого из нас. Только вместе мы сможем сохранить и приумножить наши сегодняшние достижения, используя их для блага людей, благополучия нашего края и страны в целом. Пусть этот праздник добавит уверенности в завтрашнем дне и придаст силы для дальнейшего продвижения к нашим общим целям и задачам. С праздником, дорогие земляки! Успехов вам во всех ваших начинаниях во имя процветания и величия новой России!», — пожелал Олег Кожемяко.

На набережной Владивостока открылись локальные площадки «Аквагрим», «Я рисую на асфальте», «Краса — русская коса», музыкальная площадка «Лейся песня», детские игровые зоны «Загони в амбар овечек» и «Ведро картошки», казачья игровая зона «Народные забавы» от ансамбля народной музыка «Традиция». Также начал работу мобильный пункт отбора на службу по контракту, где помимо прочего можно отведать солдатской каши, приготовленной развёрнутой тут же полевой кухней.

Как рассказали в пресс-службе краевой администрации, различные мероприятия также пройдут в сквере имени Суханова, в Адмиральском сквере, на площадке у Дома Молодежи.

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Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии празднования Дня России жители страны назвали, что для них является главными символами Российской Федерации. Так, согласно опросу, проведённому Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), прежде всего это единство народа, его сплоченность и многонациональность.