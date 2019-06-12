Один рабочий погиб после схода оползня на фабрику в Китае

Фучжоу, Китай, , 05:02 — REGNUM Один рабочий погиб и еще около 100 тыс. жителей пострадали от наводнений и оползней в города Саньмин провинции Фуцзянь на востоке Китая, сообщает 11 июня агентство Синьхуа.

Власти города сообщили, что один рабочий оказался погребен под оползнем во время расчистки котлована на одной из фабрик. Власти сообщили, что рабочие были направлены на ремонт поврежденных фабричных сооружений и реконструкцию после наводнения.

На юге Китая продолжает бушевать стихия. Из-за ливней и сопутствующих им паводков и прочих стихийных бедствий в регионе погибло по меньшей мере 19 человек, есть пострадавшие и пропавшие без вести.

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