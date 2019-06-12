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Житель Великобритании выиграл в лотерею £123 млн

Общество

Счастливец правильно указал на билете семь чисел

Лондон, 12 июня 2019, 04:57 — REGNUM  Третий крупнейший в британской истории выигрыш зафиксирован в лотерее EuroMillions, пишет Daily Mirror.

Уточняется, что выигрыш составил £123 млн. Счастливец правильно указал на билете семь номеров, в том числе два дополнительных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, неделю назад американец Чарльз Джесон-младший выиграл в лотерею более $340 млн, вписав в билет цифры из печенья с предсказаниями.

Читайте ранее в этом сюжете: Житель США выиграл в лотерею благодаря печенью с предсказанием

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