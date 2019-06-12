От летних наводнений в Китае пострадали уже 6,75 млн человек

Пекин, , 04:49 — REGNUM Мощные ливни и наводнения затронули 6,75 млн человек на юге Китая с начала сезона наводнений, что на 48% ниже, чем в среднем за пять последних лет, сообщает 11 июня агентство Синьхуа.

В более чем 20 регионах Китая уровня провинций были зафиксированы наводнения. Особенно пострадали Гуанси-Чжуанский автономной район и провинции Цзянси, Фуцзянь и Гуандун, где зафиксированы наибольшие человеческие и материальные потери.

Прямой экономический ущерб от непогоды составил 10 млрд юаней (около $1,45 млрд), что на 41% ниже, чем в среднем за последние пять лет. Порядка 623 гектар зерновых было повреждено, более 15 тыс. домов смыто и серьезно повреждено, что на 32% и на 79% соответственно ниже, чем в среднем за последние пять лет.

Однако часть районов страны страдает от засухи, которая затронула 4,07 млн человек и 640 гектар зерновых в начале июня текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, по меньшей мере 19 человек погибли в результате сильных ливней и наводнений, которые накрыли ряд регионов юга Китая. При этом, погода и не собирается успокаиваться. Метеорологи ожидают продолжение ливней.

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