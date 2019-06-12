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Жертвами наводнений на юге Китая стали по меньшей мере 19 человек

Общество

Особенно пострадали регионы Гуанси и Гуандун

Пекин, 12 июня 2019, 04:37 — REGNUM  По меньшей мере 19 человек погибли в результате мощнейших ливней и наводнений, обрушившихся на юг Китая, сообщает 11 июня агентство Синьхуа.

В Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая за неделю непрекращающихся ливней произошли сильные наводнения в шести городах, в результате которых погибли 12 человек и пострадали так или иначе еще 570 тыс. человек. Вода затопила более 1,3 тыс. домов и повредила 33,5 тыс. гектар зерновых.

В соседей провинции Гуандун семь человек пали жертвами разгула стихии и еще один по-прежнему числится пропавшим без вести. Большая вода смывает дороги и неустойчивые жилища. Три уезда города Хэюань оказались наиболее пострадавшими от непогоды. Более 110 тыс. человек пострадали, 956 домов было повреждено.

Китайские метеорологи объявили «синий» уровень погодной опасности в связи с ливнями, предсказывая усиление непогоды в Гуйчжоу, Чунцине, Гуанси, Гуандуне, Хунани, Фуцзяни и Тайване.

Читайте ранее в этом сюжете: На юге Китая объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ливней

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Сильные ливни и их последствия
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