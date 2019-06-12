Прибывающие в Италию мигранты могу остаться без лодок

Рим, , 04:15 — REGNUM Законопроект об ужесточении мер в отношении мигрантов одобрен итальянским правительством, сообщает Bloomberg.

Теперь у итальянских властей появилось больше полномочий для прибывающих морем мигрантов. У тех, кто был замечен в нарушении итальянских законов, могут конфисковать лодки.

Для владельцев судов, отказавшихся следовать приказам итальянской береговой охраны или замеченных в нарушениях норм международного права, предусмотрены штрафы от десяти до пятидесяти тысяч евро.

Комментируя эту инициативу, министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини сказал, что нововведение улучшило ситуацию с безопасностью благодаря ограничению миграции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, итальянские власти фиксируют шестикратное снижение числа нелегальных мигрантов с начала года.

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