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Путин рассмотрит ходатайство об отставке генералов МВД из-за дела Голунова

Общество

Точных сроков рассмотрения ходатайства в Кремле не уточнили

Путин рассмотрит ходатайство об отставке генералов МВД из-за дела Голунова
Иллюстрация: Kremlin.ru
Владимир Путин

Москва, 11 июня 2019, 22:25 — REGNUM  Президент России Владимир Путин рассмотрит ходатайство министра внутренних дел Владимира Колокольцева об увольнении генералов полиции в связи с делом журналиста Ивана Голунова. Об этом 11 июня сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Ходатайство будет рассмотрено своевременно», — приводит его слова ТАСС.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Владимир Колокольцев сообщил, что уголовное преследование журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, задержанного по подозрению в сбыте наркотиков, прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

Причастные к задержанию журналиста сотрудники полиции временно отстранены от службы. Также глава МВД сообщил о намерении ходатайствовать перед Владимиром Путиным об увольнении двух генералов полиции в связи с данным делом.

Речь идёт о начальнике УВД по Западному административному округу Москвы генерал-майоре полиции Андрее Пучкове и начальнике Управления по контролю за оборотом наркотиков столичного МВД генерал-майоре полиции Юрии Девяткине.

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Дело журналиста Голунова
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