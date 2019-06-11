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Вирус Эбола пришел в Уганду

Общество

Заболевание выявлено в пограничном районе у женщины, прибывшей из Конго

Вирус Эбола пришел в Уганду
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Народ Уганды

Кампала, 11 июня 2019, 22:23 — REGNUM  Министерство здравоохранения Уганды заявило о первом зарегистрированном случае лихорадки Эбола с начала вспышки заболевания в соседнем Конго, 12 июня передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению министерства, заболевание выявлено в пограничном районе у женщины, прибывшей из Конго.

Как сообщало ИА REGNUM, жертвами лихорадки Эбола с начала вспышки на востоке Конго в августе 2018 года стали 1400 человек.

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Лихорадка Эбола
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