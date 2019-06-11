Журналист Иван Голунов вышел на свободу

Москва, , 21:37 — REGNUM Журналист портала Meduza Иван Голунов вышел на свободу. Сегодня, 11 июня, в 20:53 по московскому времени он покинул здание Главного следственного управления ГУ МВД по столице.

На улице Голунова встречали несколько десятков журналистов, а также друзья и сочувствующие.

«Спасибо за поддержку, я с трудом еще понимаю, что происходит. Справедливость восторжествовала, уголовное дело прекращено. Я надеюсь, что расследование продолжится, и никто больше не окажется в такой ситуации, в какой оказался я», — сказал Голунов.

Адвокат журналиста Сергей Бадамшин заявил, что защита Голунова обязательно будет настаивать на продолжении расследования и наказании виновных.

Сам Голунов заявил, что у него никогда не было мысли, что с ним может произойти подобная ситуация.

«Компенсацией моего морального ущерба будет то, чтобы такое больше не происходило ни с кем в этой стране», — сказал он.

Также он подчеркнул, что не пойдёт на марш в свою поддержку, который назначен на 12 июня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, журналист Голунов был задержан 6 июня по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Полиция утверждала, что при задержании у Голунова был найден метилэфедрон, а при обыске в квартире — более 5 г кокаина. Голунов был отправлен под домашний арест.

Сам журналист заявил, что наркотики ему подбросили коррумпированные сотрудники полиции, связанные с кладбищенской мафией, против которой он вёл расследование.

Более того, Голунов утверждает, что сотрудники полиции избили его после задержания и отказались провести смывы с рук и срезы ногтей, чтобы проверить, прикасался ли журналист к наркотикам или употреблял их. В полиции факт избиения отрицают.

Позднее была проведена экспертиза, которая установила, что следов наркотических веществ в биологических материалах Голунова и на контрольных смывах с ладоней рук и ногтевых пластинане обнаружено. Отпечатков пальцев Голунова на пакетиках с наркотиками, изъятых из его квартиры, не обнаружено.

Сегодня министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что все обвинения с Голунова сняты, уголовное преследование против него прекращено.