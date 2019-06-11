«Советский спорт» назвал Калининград «Кенигсбергом» — СМИ

Москва, , 21:13 — REGNUM Местное калининградское издание «Русский Запад» сообщает, что журнал «Советский спорт» в своём июньском выпуске (№21/775) назвал Калининград «Кенигсбергом», анонсируя квалификационный матч Евро-2020 по футболу между сборными России и Казахстана.

Речь идёт об июньском номере журнала «Советский спорт» №21/775. По данным «Русского Запада», на одном из вкладышей в журнале, который содержит анонс квалификационных матчей Евро-2020, Калининград, в котором должен состояться матч Россия — Казахстан, назван «Кенигсбергом». Эта игра должна пройти 9 сентября на стадионе «Калининград».

При этом в издании «Русский Запад» подчеркнули, что им не удалось приобрести данный номер журнала, а изображение вкладыша со «скандальной информацией» распространяется в интернете.

«На первый взгляд, не видно следов манипуляции с изображением», — пишет «Русский Запад».