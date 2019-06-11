Вторник, 11 Июня 2019 года
21:17:46 МСК

Московский метрополитен рекомендовал заранее планировать поездки 12 июня

Общество

В работу центральных станций метро могут быть внесены изменения по просьбе полиции

Московский метрополитен рекомендовал заранее планировать поездки 12 июня
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Карта метро

Москва, 11 июня 2019, 20:57 — REGNUM  Московский метрополитен советует пассажирам планировать свои поездки в День России, 12 июня, с учётом возможных изменений в работе станций. Об этом сообщается в микроблоге столичной подземки.

Отмечается, что на станциях метро, расположенных рядом с местами проведения массовых мероприятий, возможны «ситуативные ограничения на вход/выход по просьбе полиции».

«Будьте внимательны и планируйте свои поездки с учётом возможных изменений в режиме работы центральных станций», — говорится в сообщении.

Москвичам и гостям столицы также советуют, отправляясь на праздник, заранее приобретать проездные билеты, так как это поможет сэкономить время на обратном пути.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
День России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить