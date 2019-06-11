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На фоне «дела Голунова» предложено смягчить кару за хранение наркотиков

Общество

Депутаты Государственной думы предложили сократить наказание за хранение наркотических средств без цели сбыта

Москва, 11 июня 2019, 20:52 — REGNUM  В Государственной думе разработан проект поправок, направленный на смягчение наказания за изготовление, покупку, хранение, транспортировку и переработку наркотиков без цели их продажи, сообщает 11 июня РИА Новости со ссылкой на депутата Николая Брыкина.

Агентство утверждает, что проект уже одобрен представителями МВД РФ и ждёт рассмотрения правительством.

В частности, предлагается перевести часть 2-ю статьи 228 Уголовного кодекса РФ из разряда тяжких в средние и уменьшить срок лишения свободы за это деяние с десяти до пяти лет.

Стоит отметить, что проект поправок в Уголовный кодекс предложен на фоне скандального дела журналиста Ивана Голунова, помещённого под домашний арест за попытку сбыта наркотиков. Позднее глава МВД сообщил о снятии с Голунова обвинений за недостаточностью доказательной базы.

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Дело журналиста Голунова
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