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Омбудсмен заявила о праве Голунова на компенсацию морального ущерба

Общество

Уголовное преследование журналиста Ивана Голунова прекращено за недоказанностью участия в преступлении

Омбудсмен заявила о праве Голунова на компенсацию морального ущерба
Иллюстрация: Ombudsmanrf.org
Татьяна Москалькова

Москва, 11 июня 2019, 20:11 — REGNUM  Журналист Иван Голунов имеет право на реабилитацию и возмещение морального вреда после прекращения уголовного преследования. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«В соответствии со статьей 18 Уголовно-процессуального кодекса любой незаконно подвергнутый уголовному преследованию, или задержанию, или осуждению… подлежит праву на реабилитацию, то есть имеет право на моральное и материальное возмещение вреда», — приводит её слова ТАСС.

Омбудсмен также отметила важность того, чтобы из ситуации с Иваном Голуновым «были сделаны выводы по правоприменительной практике».

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Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил, что уголовное преследование журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, задержанного по подозрению в сбыте наркотиков, прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

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Дело журналиста Голунова
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