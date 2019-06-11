Омбудсмен заявила о праве Голунова на компенсацию морального ущерба

Москва, , 20:11 — REGNUM Журналист Иван Голунов имеет право на реабилитацию и возмещение морального вреда после прекращения уголовного преследования. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«В соответствии со статьей 18 Уголовно-процессуального кодекса любой незаконно подвергнутый уголовному преследованию, или задержанию, или осуждению… подлежит праву на реабилитацию, то есть имеет право на моральное и материальное возмещение вреда», — приводит её слова ТАСС.

Омбудсмен также отметила важность того, чтобы из ситуации с Иваном Голуновым «были сделаны выводы по правоприменительной практике».

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Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил, что уголовное преследование журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, задержанного по подозрению в сбыте наркотиков, прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

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