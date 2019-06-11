Выпускник в Казани спрятал телефон в гипсе при сдаче ЕГЭ по математике

Казань, , 18:54 — REGNUM В Казани во время проведения ЕГЭ по математике (профильный уровень) школьник попался с мобильным телефоном. Он был спрятан в гипсе на руке и зазвонил во время экзамена, сообщили в минобрнауки Татарии.

Причем при прохождении металлоискателя прибор сигнализировал, однако наблюдатели не смогли найти у школьника посторонних предметов, и он был допущен до экзамена.

В результате работа школьника была аннулирована. Теперь нарушитель сможет сдать повторно ЕГЭ только в сентябре, причем уже математику не профильного уровня, а базового.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по словам руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова, с начала основной волны ЕГЭ-2019 за нарушения удалили с экзаменов 522 школьника в России. У 223 из них во время ЕГЭ были мобильники, у 219 — шпаргалки. После экзаменов выпускники выложили в интернет 14 контрольных измерительных материалов ЕГЭ с заданиями, по этим фактам нарушители установлены.

«Результаты всех, кто нарушил правила проведения госэкзамена, аннулированы. Они смогут пересдать эти предметы только на следующий год», — заключил Кравцов.