Московские власти согласовали акцию в поддержку Ивана Голунова

Москва, , 18:24 — REGNUM Власти Москвы согласовали проведение митинга в поддержку журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова, обвинявшегося в сбыте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности.

С заявкой на проведение акции обратились председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев и член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Екатерина Винокурова.

«С учётом высокого общественного резонанса правительство Москвы согласовало указанное обращение», — говорится в сообщении.

Уточняется, что акция пройдёт в воскресенье, 16 июня, на проспекте Сахарова. Заявленное количество участников — до 20 тысяч человек.

Напомним, ранее сегодня министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил, что уголовное преследование журналиста Ивана Голунова, задержанного по подозрению в сбыте наркотиков, прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

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