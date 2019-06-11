Капремонт гидросооружений калужского пруда завершился спустя 55 лет

Боровск, Калужская область, , 18:20 — REGNUM В Калужской области 11 июня 2019 года завершён капитальный ремонт гидротехнических сооружений нижнего пруда на реке Ксеме у деревни Дылдино Боровского района. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии, с момента ввода в эксплуатацию в 1964 году капитальный ремонт на данном объекте не проводился.

В 2018 году правительством Калужской области и федеральным агентством водных ресурсов было подписано соглашение о предоставлении субсидий на мероприятия в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012—2020 годах». Общая стоимость работ превысила 11 миллионов рублей, из них субсидии федерального бюджета составили 7 млн 711,6 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, около 195 миллионов рублей выделено в Калужской области на экологическую реабилитацию Людиновского водохранилища (озеро Ломпадь). На водохранилище планируется провести работы по удалению ила, расчистке береговой линии, а с целью улучшения качества воды будет обогащена флора и фауна водоема. Стоимость работ в 2019 году составит 112,69 млн рублей, а полностью экологический проект завершится в 2020 году.

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