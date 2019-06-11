МВД Италии: поток нелегальных мигрантов снизился в шесть раз

Рим, , 18:07 — REGNUM В первые месяцы 2019 года поток нелегальных мигрантов в Италию снизился на 85% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года, сообщили участники совещания в МВД страны, передает Mediaset во вторник, 11 июня.

В ближайшее время особенное внимание предполагается уделять не южной (морской), а восточной границе страны, в частности, границе со Словенией, отметили в МВД. Предложено усилить контроль и активизировать процесс высылки уже находящихся в Италии нелегальных мигрантов.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности, запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. За год поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 90%.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.

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