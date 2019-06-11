Роспотребнадзор усилил контроль за температурой в московском метро

Москва, , 18:06 — REGNUM Роспотребнадзор усилил контроль за микроклиматом в вагонах и на станциях Московского метрополитена в связи с жаркой погодой в столице. Об этом 11 июня сообщает пресс-служба московского управления ведомства.

Отмечается, что специалистами были проведены замеры температуры воздуха на станциях «Третьяковская», «Марксистская», «Площадь Ильича», «Охотный ряд», «Цветной бульвар», «Спортивная», «Чистые пруды», «Китай-город» и на кольцевых станциях «Киевская», «Павелецкая», «Комсомольская», «Белорусская».

Проверка показала, что в вагонах подвижного состава и пассажирских помещениях станций температура соответствовала санитарным правилам эксплуатации метрополитенов.

По данным Роспотребнадзора, в метрополитене проводятся необходимые работы для обеспечения нужного микроклимата — своевременное обслуживание систем кондиционирования, включение вентиляционных установок на максимальной мощности, проветривание станций и увеличение количества влажных уборок на платформах и в вестибюлях.

Напомним, в связи с жарой в Москве температура воздуха в метро в последние дни поднималась выше 28 градусов, в связи с чем на станциях осуществлялась бесплатная раздача питьевой воды.