«Детей кормить нечем»: об идее Медведева сократить рабочую неделю

Москва, , 17:49 — REGNUM В сегодняшних российских реалиях переход на четырёхдневную рабочую неделю приведёт к тому, что зарплаты у населения сократятся, а объём работы останется прежним. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила профессор высшей школы корпоративного управления РАНХиГС, доктор социологических наук Елена Яхонтова.

Сама постановка данного вопроса вызвала у эксперта недоумение — ведь в России есть ряд куда более злободневных тем, которые следует обсуждать и решать.

По мнению профессора, возможный переход на четырёхдневную рабочую неделю, о котором заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, является хорошей идеей только в далёкой перспективе. С учётом сегодняшнего положения дел в российский экономике этот шаг, если он и будет предпринят в обозримом будущем, может привести к негативным последствиям.

«На мой взгляд, это вызовет глубочайшее сопротивление. У нас очень низкая безработица, с одной стороны, но с другой — очень низкие зарплаты. Снижение рабочей недели приведёт к тому, что люди будут меньше зарабатывать, а объём работы останется прежний», — считает эксперт.

По её мнению, создать такую ситуацию в России будет непорядочно.

Также Яхонтова отметила, что в условиях, когда люди не только работают полноценную пятидневную рабочую неделю, но ещё и периодически перерабатывают, переход на меньшее количество рабочих дней вскроет и другую проблему.

«У нас люди не знают, чем себя занять: они трудоголики поневоле. Люди принадлежат работе от рассвета до заката. Мы их освободим, и чем они будут заниматься? Пить, как на новогодние праздники?» — сказала эксперт.

Профессор пояснила, что сама по себе идея перехода на четырёхдневную рабочую неделю весьма правильна. Однако в сегодняшних российских реалиях положительного эффекта от неё ждать не приходится. Кроме того, в РФ хватает и других тем для обсуждения, более злободневных.

«Россиян волнуют другие вопросы — людям детей кормить нечем, нормальной работы нет, а при этом поднимается вопрос, который не входит в десятку приоритетных», — заметила Яхонтова.

Как сообщало ИА REGNUM, по оценке экономиста Сергея Хестанова, с учётом сегодняшней автоматизации производства и в сфере услуг, а также ряда других показателей переход на четырёхдневную рабочую неделю в России возможен только в далёком будущем.

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