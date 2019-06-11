В Екатеринбурге педагог заставила первоклассников писать грубое слово

Екатеринбург, , 17:30 — REGNUM В Екатеринбурге учительница одного из лицеев заставила первоклассников писать грубое слово. Об этом пишут местные СМИ.

По данным E1.ru, инцидент произошёл в лицее имени Дягилева. Педагог пыталась найти ученика, который вывел это слово на доске. И чтобы определить виновника по почерку, заставила детей написать это слово.

Часть родителей учащихся обратились с письмом в департамент образования Екатеринбурга. Им уже пришёл официальный ответ. Педагог привлечена к дисциплинарной ответственности. Также учителям разъяснено, что подобные вещи недопустимы.