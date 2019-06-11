Вторник, 11 Июня 2019 года
17:42:50 МСК

В Екатеринбурге педагог заставила первоклассников писать грубое слово

Общество

Чтобы найти хулигана

Екатеринбург, 11 июня 2019, 17:30 — REGNUM  В Екатеринбурге учительница одного из лицеев заставила первоклассников писать грубое слово. Об этом пишут местные СМИ.

По данным E1.ru, инцидент произошёл в лицее имени Дягилева. Педагог пыталась найти ученика, который вывел это слово на доске. И чтобы определить виновника по почерку, заставила детей написать это слово.

Часть родителей учащихся обратились с письмом в департамент образования Екатеринбурга. Им уже пришёл официальный ответ. Педагог привлечена к дисциплинарной ответственности. Также учителям разъяснено, что подобные вещи недопустимы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
ЧП в образовательных учреждениях
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить