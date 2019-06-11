Мальтийские военные спасли 97 мигрантов в водах Средиземного моря

Валлетта, , 17:24 — REGNUM Вооружённые силы Мальты смогли спасти в Средиземном море 97 мигрантов из Северной Африки. Об этом сегодня, 11 июня, пишет издание Malta Today.

Мальтийские военнослужащие спасли мигрантов ночью в понедельник, 10 июня. Мигранты передвигались на надувной лодке, которая была катастрофически перегружена и могла в любой момент утонуть.

Гражданство всех мигрантов пока не определено. Среди мигрантов только две женщины и двое детей — остальные мужчину.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уже несколько последних лет мигранты из стран Африки пускаются в опасное плавание по водам Средиземного моря, чтобы достичь берегов Европейского союза и получить статус беженца. Многих из них ждёт смерть в водах Средиземного моря.