Вторник, 11 Июня 2019 года
17:24:25 МСК

Мальтийские военные спасли 97 мигрантов в водах Средиземного моря

Общество

Гражданство мигрантов устанавливается

Валлетта, 11 июня 2019, 17:24 — REGNUM  Вооружённые силы Мальты смогли спасти в Средиземном море 97 мигрантов из Северной Африки. Об этом сегодня, 11 июня, пишет издание Malta Today.

Мальтийские военнослужащие спасли мигрантов ночью в понедельник, 10 июня. Мигранты передвигались на надувной лодке, которая была катастрофически перегружена и могла в любой момент утонуть.

Гражданство всех мигрантов пока не определено. Среди мигрантов только две женщины и двое детей — остальные мужчину.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уже несколько последних лет мигранты из стран Африки пускаются в опасное плавание по водам Средиземного моря, чтобы достичь берегов Европейского союза и получить статус беженца. Многих из них ждёт смерть в водах Средиземного моря.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Миграция, гражданство, паспортизация
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить