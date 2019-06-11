Мособлдума рассмотрит законопроект о доле квартир для детей-сирот

Красногорск, , 17:27 — REGNUM Депутаты Московской областной думы рассмотрят законопроект о максимальной доле квартир для проживания детей-сирот в жилых домах. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента.

Согласно изменениям, принятым ранее федеральным законодательством, в одном доме на долю детей-сирот должно приходиться не более 25% квартир. Исключение составляют населённые пункты с численностью жителей менее 10 тысяч человек и дома, в которых менее десяти квартир.

Изменения предполагается внести в закон «О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей».

Напомним, на федеральном уровне документ был принят из-за возникающих ситуаций, когда муниципалитет выкупал дом или квартал для обеспечения жильём детей-сирот. Это ухудшало социализацию воспитанников детских домов, в связи с чем было принято решение не концентрировать выпускников в одном месте, а расселять по разным домам.