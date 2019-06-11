В Екатеринбурге нашли самые дешёвые квартиры

Екатеринбург, , 17:17 — REGNUM Жильё с самой низкой стоимостью за квадратный метр в Екатеринубрге нашли в микрорайоне Кольцово. Об этом сообщили эксперты портала о недвижимости N1.

Рядом с аэропортом вполне реально найти жилье с ценой «квадрата» в более 33 тысячи рублей. Это трёхкомнатная квартира с площадью в 80 кв. м.

Ещё один доступный вариант находится в районе Сортировки — там эксперты смогли найти четырехкомнатную квартиру с ценой «квадрата» в 34 тысячи 800 рублей.

Недорогой «квадрат» также нашли в микрорайоне Горный Щит — там обнаружили квартиру с ценой 37 тысячи 300 рублей за 1 кв. м.

Эксперты подтвердили, что квартиры с самой доступной ценой за квадратный метр в основном расположена на окраинах Екатеринубрга, при этом стоимость жилья не окажется самой низкой. Как правило, это не однокомнатные квартиры, и их площадь достаточно велика.

Напомним, 10 июня 2019 года в Москве нашли самое дорогое жильё. Апартаменты в гостиничном комплексе «Москва» оценили в 1,7 млрд рублей.

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