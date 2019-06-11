Вторник, 11 Июня 2019 года
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В работе «ВТБ-онлайн» произошёл сбой

Общество

В пресс-службе банка заявили, что специалисты работают над устранением проблемы

Москва, 11 июня 2019, 17:08 — REGNUM  Клиенты ВТБ испытывают сложности при работе с онлайн-сервисом банка. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Проблемы у пользователей «ВТБ-онлайн» наблюдались ещё вечером в понедельник, 10 июня. Сегодня около 12:00 неполадки возобновились.

Пользователи сообщают о невозможности осуществлять внутрибанковские переводы и проблемах при оплате услуг, а у некоторых наблюдается сбой всех сервисов.

В пресс-службе кредитной организации подтвердили Интерфаксу наличие перебоев в работе IT-систем, добавив, что специалисты банка работают над устранением проблемы.

Напомним, что неполадки в работе онлайн-сервисов ВТБ уже наблюдались в мае.

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