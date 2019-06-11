В работе «ВТБ-онлайн» произошёл сбой

Москва, , 17:08 — REGNUM Клиенты ВТБ испытывают сложности при работе с онлайн-сервисом банка. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Проблемы у пользователей «ВТБ-онлайн» наблюдались ещё вечером в понедельник, 10 июня. Сегодня около 12:00 неполадки возобновились.

Пользователи сообщают о невозможности осуществлять внутрибанковские переводы и проблемах при оплате услуг, а у некоторых наблюдается сбой всех сервисов.

В пресс-службе кредитной организации подтвердили Интерфаксу наличие перебоев в работе IT-систем, добавив, что специалисты банка работают над устранением проблемы.

Напомним, что неполадки в работе онлайн-сервисов ВТБ уже наблюдались в мае.