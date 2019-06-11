Филарет вполне последователен в своих действиях – эксперт

Киев, , 17:05 — REGNUM Почетный патриарх «Православной церкви Украины» Филарет последователен в своих действиях, сейчас, как и прежде, он добивается абсолютной независимости Церкви на Украине от кого бы то ни было извне, отметил шеф-редактор церковно-политической редакции ИА REGNUM Станислав Стремидловский во вторник, 11 июня, комментируя заявления Филарета.

Как сообщалось ранее, почетный патриарх «Православной церкви Украины» заявил, что «не принимает» выданный Константинополем томос об автокефалии, потому что содержание этого томоса отличается от того, что ожидалось. «Православная церковь Украины» этим документом поставлена Константинополем в зависимое положение, что неприемлемо, сказал Филарет.

Кроме того, он заявил, что «Украинская православная Церковь Киевского патриархата» не прекращала своего существования, и объявил о созыве поместного собора на 20 июня.

«Когда почетный патриарх ПЦУ Филарет заявляет, что его обманули, что томос не настоящий и что он не допустит подчинения грекам, то он проявляет последовательность. Это его позиция, и она не меняется с 1990-х годов.

Вначале фигурировал лозунг «прочь от Москвы». В конце 1990-х — начале 2000-х имели место первые переговоры с Константинополем о возможности получить автокефалию. Тогда Филарет, возглавлявший «УПЦ Киевского патриархата», говорил, что предложение Фанара неприемлемо, поскольку предлагает не автокефалию, а автономию, при которой все основные решения все равно принимаются в Константинополе.

Неизменная позиция Филарета состоит в том, что украинская Церковь не должна подчиняться никому за пределами Украины.

Почему Филарет сделал эти заявления только сейчас? Можно предполагать, что между ним, Петром Порошенко и его ставленником Епифанием, который формально возглавил ПЦУ, действительно существовали определенные договоренности, которые не были выполнены.

Дальнейшее развитие событий спрогнозировать сложно. На Украине сейчас все происходит очень быстро. Да, Епифаний пользуется поддержкой константинопольского патриарха Варфоломея. Но ПЦУ в значительной мере управляется именно Филаретом, он сохраняет контроль над основными финансовыми потоками. И возраст почетного патриарха не является помехой: дух его, очевидно, бодр», — отметил Станислав Стремидловский.