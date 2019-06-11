Бои конных и пеших рыцарей в доспехах пройдут в Москве

Москва, , 15:59 — REGNUM В Москве пройдут реконструкции боя в полный контакт на фестивале «Времена и Эпохи», сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы мероприятия.

В рамках фестиваля с 12 по 16 июня состоится турнир святого Георгия. Рыцари проведут состязания в четырёх дисциплинах.

Самые зрелищные бои — «сшибки». Рыцари в металлических доспехах верхом на конях будут стараться на скаку выбить соперника из седла при помощи копья.

Дисциплина Skill at arms также предполагает верховую езду и навыки владения оружием. Всадник должен пройти маршрут, выполняя по пути упражнения. Задания выполняются в галопе, среди испытаний — метание дротика, снятие кольца со стойки при помощи копья, а также рубка мечом.

Кроме того, пройдут командные бои за знамя противника в дисциплине «меле» (другое название — «свалка по-старинному»), а также пешие поединки.

В турнире примут участие 12 воинов из Англии, Франции, Австралии, Канады, Белоруссии и России.

Открытие состоится в 11:00 в парке «Коломенское» на площадке «Зингаро».