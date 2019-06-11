Чем запомнился E3: создатель GhostWire: Tokyo стала звездой интернета

Лос-Анджелес, США, , 16:04 — REGNUM Выступление креативного директора студии Tango Gameworks Икуми Накамуры на ежегодной игровой выставке E3 2019 настолько вдохновило зрителей, что они начали рисовать фан-арты с девушкой-разработчиком. Японке так понравились работы фанатов, что она опубликовала их в своём Twitter-аккаунте 10 июня.

https://twitter.com/FangQnQ/statuses/1137915693305868288

На выставке Накамура анонсировала свою новую игру GhostWire: Tokyo. С выхода японки на сцену зрители очень тепло реагировали на её речь: аплодировали и подбадривали. Девушка сразу обозначила, что очень волнуется и испытывает определённые проблемы с английской речью.

https://twitter.com/SandpieV2/statuses/1137984491430055936

Манера общения и непосредственность быстро сделали Накамуру звездой интернета. Пользователи делают гиф-анимации с её участием и рисуют фан-арты. Наиболее популярны иллюстрации, на которых девушка раскидывает руки и поднимает одну ногу вверх.

Узнав о собственной популярности, японка поблагодарила всех пользователей. Она назвала рисунки «своим сокровищем» и опубликовала их в своём Twitter-аккаунте.

https://twitter.com/nakamura193/statuses/1138124168271020032

Напомним, ежегодная игровая выставка E3 2019 проходит в Лос-Анджелесе (США). В рамках мероприятия крупнейшие разработчики игр со всего мира устраивают специальные конференции, на которых анонсируют свои новые проекты. За прошедшие дни на E3 успели выступить: Microsoft, EA, Square Enix, Bethesda, Devolver Digital, Ubisoft и PC Gaming Show.

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