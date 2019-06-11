Врачи в Латвии не хотят учить иностранные языки

Рига, , 15:50 — REGNUM Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социальной опеки (LVSADA) выступил против планов министерства здравоохранения Латвии включить в стандарт профессии врача обязательное знание двух иностранных языков. По мнению профсоюза, такое решение откроет дорогу в Латвию иностранным врачам.

«Нет никаких сомнений в том, что знание языков расширяет кругозор. Но в данном случае речь идет о другом: похоже, что на врача в дополнение к его прямым обязанностям хотят взвалить еще и функции переводчика. Такой подход со стороны государства не сделает привлекательнее и без того сложную профессию», — приводит слова председателя LVSADA Валдиса Кериса «Голос Балтии».

Профсоюз считает, что такое требование к врачам — завышенное, и никоим образом не поможет исполнению главной функции врача — лечить людей. Там считают, что требование знания врачами двух иностранных языков, кроме латышского, указывает на планы «наводнить Латвию иностранными врачами». По мнению профсоюза, министерству следует укреплять авторитет латышского языка, а не навязывать врачам нехарактерные для них функции.