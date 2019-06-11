«В рамках бюджета»: в Югре работники культуры и спорта намерены бастовать

Советский, Югра, , 15:50 — REGNUM В Советском районе Югры разгорелся скандал из-за низкой зарплаты работников культуры. Сотрудники МБУ «Городской центр культуры и спорта» пригрозили властям забастовкой. Глава города Советского Александр Жуков сделал официальное заявление, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Забастовку 28 работников центра планировали устроить 10 июня. По словам протестующих, размер их зарплат находится на уровне минимального размера оплаты труда, установленного в Югре. На эти деньги невозможно выжить.

Глава города Александр Жуков сделал официальное заявление об итогах встречи с представителем протестующих. По его словам обе стороны договорилась о том, что предложенные в Положение об оплате труда изменения будут рассмотрены управлением финансов, юридическим управлением города и ими будут даны заключения.

«Могу заверить, что данный вопрос администрация города держит на контроле, и те предложения, которые обозначены, мы будем решать совместно. Единственное, что хотелось бы добавить к этому — наши возможности очень ограничены. Администрация города, как и любые иные муниципальные органы, работает в рамках имеющегося бюджета», — заявил глава Советского района.

Александр Жуков отметил, что участники диалога настроены конструктивно, а это значит, что совместными усилиями будет найден выход из непростой ситуации.