Польский «антитеррор» задержал бойца ММА Мамеда Халидова

Варшава, , 15:33 — REGNUM Известный боец ММА Мамед Халидов был задержан сотрудниками польского Бюро антитеррористических операций по подозрению в скупке краденных дорогих автомобилей, сообщила пресс-секретарь Краевой прокуратуры на Вармии и Мазурах Ева Бялик.

«По поручению прокурора Силезского межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью и коррупцией краевой прокуратуры в Катовице сотрудники Центрального следственного управления полиции задержали Мамеда Халидова по делу о скупке роскошных автомобилей», — приводит её слова газета Rzecpospolita.

По словам пресс-секретаря, в ближайшее время Халидов услышит выдвинутые ему обвинения, после чего в его отношении будет избрана мера пресечения. Сообщается, что краденные автомобили поступали из Чехии.

Уроженец Грозного Мамед Халидов в 1996 году уехал в Польшу, где продолжил занятия единоборствами, и достиг в этом успехов. В 2010 году он получил польское гражданство.