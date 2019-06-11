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Польский «антитеррор» задержал бойца ММА Мамеда Халидова

Общество

Он подозревается в легализации угнанных автомобилей, но непонятно, при чём тут «антитеррор»

Варшава, 11 июня 2019, 15:33 — REGNUM  Известный боец ММА Мамед Халидов был задержан сотрудниками польского Бюро антитеррористических операций по подозрению в скупке краденных дорогих автомобилей, сообщила пресс-секретарь Краевой прокуратуры на Вармии и Мазурах Ева Бялик.

«По поручению прокурора Силезского межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью и коррупцией краевой прокуратуры в Катовице сотрудники Центрального следственного управления полиции задержали Мамеда Халидова по делу о скупке роскошных автомобилей», — приводит её слова газета Rzecpospolita.

По словам пресс-секретаря, в ближайшее время Халидов услышит выдвинутые ему обвинения, после чего в его отношении будет избрана мера пресечения. Сообщается, что краденные автомобили поступали из Чехии.

Уроженец Грозного Мамед Халидов в 1996 году уехал в Польшу, где продолжил занятия единоборствами, и достиг в этом успехов. В 2010 году он получил польское гражданство.

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