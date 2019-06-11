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Совфед одобрил ужесточение санкций за «пьяные» ДТП

Общество

А также наказание для водителей всех видов ТС, включая яхты, самолеты и вертолеты

Москва, 11 июня 2019, 15:27 — REGNUM  Совфед одобрил закон об ужесточении наказании за ДТП, совершенные в состоянии опьянения, передает корреспондент ИА REGNUM 11 июня.

Максимальная санкция в виде лишения свободы за нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, совершенное в состоянии опьянения (либо сопряженное с оставлением места происшествия) предлагается наказывать уголовно — от 8 до 15 лет. Такое наказание предусмотрено в случае «пьяного» ДТП, повлекшего смерть двух и более лиц.

Одновременно предусматривается возможность привлечения к уголовной ответственности лиц, не являющихся профессиональными пилотами или капитанами за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного, морского и внутреннего водного транспорта.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, МВД направило на согласование в правительство РФ поправки, которые позволят ввести институт конфискации транспортных средств у автовладельцев, находящихся за рулем в нетрезвом виде.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума сделала первый шаг к конфискации автомобилей

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