Вторник, 11 Июня 2019 года
15:10:21 МСК

Мэрия Москвы пожалуется на несогласованный марш в защиту Голунова

Общество

«Предлагают обсуждать это в прямом эфире»

Москва, 11 июня 2019, 15:09 — REGNUM  Мэрия Москвы намерена обратиться в прокуратуру из-за запланированного на 12 июня марша в поддержку журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщил 11 июня вице-мэр столицы Александр Горбенко, передаёт «Интерфакс».

По словам чиновника, инициаторы марша не идут на контакт с мэрией для обсуждения безопасности граждан на этом мероприятии.

«Предлагают обсуждать это в прямом эфире, но так нельзя — это серьёзный вопрос», — сказал Горбенко.

Он отметил, что мэрия намерена обратиться в прокуратуру.

Читайте также: В Москве созывают на несогласованную акцию в поддержку Голунова

Как сообщало ИА REGNUM, в социальных сетях созывают участников несогласованного марша в поддержку задержанного журналиста «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков. Работник СМИ находится под домашним арестом.

При личном досмотре у Голунова обнаружили пять пакетиков с наркотическим веществом. Также наркотики и весы были обнаружены во время обыска.

Адвокат Сергей Бадамшин заявил, что эксперты не нашли отпечатков пальцев журналиста на изъятых во время обыска в его квартире предметах.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дело журналиста Голунова
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить