Мэрия Москвы пожалуется на несогласованный марш в защиту Голунова

Москва, , 15:09 — REGNUM Мэрия Москвы намерена обратиться в прокуратуру из-за запланированного на 12 июня марша в поддержку журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщил 11 июня вице-мэр столицы Александр Горбенко, передаёт «Интерфакс».

По словам чиновника, инициаторы марша не идут на контакт с мэрией для обсуждения безопасности граждан на этом мероприятии.

«Предлагают обсуждать это в прямом эфире, но так нельзя — это серьёзный вопрос», — сказал Горбенко.

Он отметил, что мэрия намерена обратиться в прокуратуру.

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Как сообщало ИА REGNUM, в социальных сетях созывают участников несогласованного марша в поддержку задержанного журналиста «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков. Работник СМИ находится под домашним арестом.

При личном досмотре у Голунова обнаружили пять пакетиков с наркотическим веществом. Также наркотики и весы были обнаружены во время обыска.

Адвокат Сергей Бадамшин заявил, что эксперты не нашли отпечатков пальцев журналиста на изъятых во время обыска в его квартире предметах.