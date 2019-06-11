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В Ярославской области изучают пути миграции лосей

Общество

Чтобы предупредить водителей

В Ярославской области изучают пути миграции лосей
Иллюстрация: Yarregion.ru
Лоси

Ярославль, 11 июня 2019, 15:05 — REGNUM  В Ярославской области начался мониторинг путей миграции лосей через автомобильные дороги. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Работу ведут специалисты департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области. Это нужно для установки дорожных знаков «Дикие животные».

«В 2017 году в регионе была зафиксирована 121 авария с участием лосей, в 2018-м — 89, а с начала этого года — уже 116. Строительство автомобильных дорог приводит к нарушению устоявшихся путей миграции животных, что провоцирует опасные инциденты, которые нередко имеют тяжелые последствия», — сказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков.

В лесах Ярославской области сейчас живет 19 тысяч лосей. Регион является ядром ареала обитания лося в европейской части России. Штраф за сбитого лося составляет до 80 тысяч рублей.

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