Названо число людей в Южной Корее, пытавшихся покончить с собой

Сеул, , 07:49 — REGNUM За шесть лет в Южной Корее значительно сократилось число самоубийств. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства здравоохранения и социального обеспечения.

Согласно опубликованным данным, в 2017 году 12 463 человека в Южной Корее пыталось покончить с собой, что на 4,8% меньше, чем в 2016 году. А уровень самоубийства составил 24,3 случая на 100 тыс. человек, что на 5,1% меньше, чем годом ранее.

Известно, что в 2011 году в стране было зафиксировано рекордное количество самоубийств. Однако уровень самоубийств среди представителей мужского пола (34,9 случая) все равно остается в два раза выше, чем у представительниц женского пола (13,8 случая).

Известно, что чаще всего в Южной Корее с жизнью прощаются пожилые люди в возрасте от 50 лет. И чем старше возраст, тем выше уровень самоубийств.

Тем не менее уровень самоубийств среди пожилых людей в возрасте от 60 лет сократился с 34,6 случая в 2016 году до 30,2 случая в 2017 году.

Самыми распространенными причинами самоубийств являлись: психические расстройства (10−30 лет, 51−60 лет), экономические трудности (31−50 лет), проблемы со здоровьем (от 61 года).

Кроме того, 53,8% людей, пытавшихся покончить с собой, являлись студентами, домохозяйками и безработными, 10,5% — сотрудниками в сфере услуг и торговли, 6,9% — военнослужащими.

Известно, что уровень самоубийств в провинции Чхунчхон-Намдо составил 26,2 случая, в провинции Чолла-Пукто — 23,7 случая, в провинции Чхунчхон-Пукто — 23,2 случая.

По состоянию на 2016 год среди стран — членов Организации экономического сотрудничества и развития Южная Корея занимала второе место по уровню самоубийств (25,8 случая), после Литвы (26,7 случая).

Согласно результатам опроса, проведенного среди 38 193 человек, посещавших отделение неотложной помощи в течение трех лет, 34,9% опрошенных сообщили, что пытались покончить с собой.

Самыми распространенными причинами самоубийств являлись: психические расстройства (31%), межличностные отношения (21%), экономические проблемы (9,6%), проблемы со здоровьем (6,7%).