Вторник, 11 Июня 2019 года
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Десятки человек были изнасилованы во время акции протеста в Судане — доклад

Общество

В больницах было зафиксировано более 70 случаев изнасилования

Хартум, 11 июня 2019, 15:05 — REGNUM  Врачи в Судане уверены, что военные совершили более 70 изнасилований во время разгона лагеря протестующих в Хартуме неделю назад. Об этом передает The Guardian Africa со ссылкой на доклад медиков.

По информации издания, более 100 человек погибли и более 700 получили ранения в результате атаки военных на лагерь протестующих около генерального штаба армии в понедельник, 3 июня.

Отмечается что точные масштабы изнасилований остаются неизвестными. Врач, имевший доступ к данным, собранным комитетам врачей, заявил, что в Хартуме было зафиксировано 70 случаев изнасилования во время разгона протеста и после него.

Правозащитники и эксперты назвали сообщения о сексуальном насилии достоверными.

Как передавало ИА REGNUM, в апреле 2019 года в Судане представители вооруженных сил свергли и арестовали бывшего президента Омара аль-Башира. Однако многие жители страны требует передачи власти в руки гражданских.

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Акции протеста
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