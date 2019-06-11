Десятки человек были изнасилованы во время акции протеста в Судане — доклад

Хартум, , 15:05 — REGNUM Врачи в Судане уверены, что военные совершили более 70 изнасилований во время разгона лагеря протестующих в Хартуме неделю назад. Об этом передает The Guardian Africa со ссылкой на доклад медиков.

По информации издания, более 100 человек погибли и более 700 получили ранения в результате атаки военных на лагерь протестующих около генерального штаба армии в понедельник, 3 июня.

Отмечается что точные масштабы изнасилований остаются неизвестными. Врач, имевший доступ к данным, собранным комитетам врачей, заявил, что в Хартуме было зафиксировано 70 случаев изнасилования во время разгона протеста и после него.

Правозащитники и эксперты назвали сообщения о сексуальном насилии достоверными.

Как передавало ИА REGNUM, в апреле 2019 года в Судане представители вооруженных сил свергли и арестовали бывшего президента Омара аль-Башира. Однако многие жители страны требует передачи власти в руки гражданских.