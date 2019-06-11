В Екатеринбурге обеспокоились состоянием очистных сооружений

Екатеринбург, , 15:28 — REGNUM Если не решить ситуацию с очистными сооружениями на юге Екатеринбурга, жители могут начать протестовать. Об этом заявил екатеринбургский депутат Виктор Сомиков (КПРФ) на заседании гордумы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам Сомикова, жители южных районов Екатеринбурга недовольны остановкой строительства и реконструкции очистных сооружений в микрорайоне Химмаш.

В частности, было временно прекращено строительство цеха сушки иловых осадков. Сооружение планировали возвести на южной аэрационной станции МУП «Водоканал». Депутат напомнил, что область так и не дала денег на финансирование: в лице свердловского министра ЖКХ Николая Смирнова было заявлено, что к ним и не обращались с просьбой выделить деньги. Строительство остановили в конце мая 2019 года.

«Ситуация достаточно острая. И потом не говорите, что депутаты промолчали. Я уже людей сдерживаю с трудом», — сказал Сомиков.

Напомним, Екатеринбург только «выдохнул» с последних протестов — против строительства храма Святой Екатерины в сквере у Театра Драмы. Акции протеста начались 13 мая 2019 года и не утихали несколько дней.

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