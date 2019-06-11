В ближайшие пять лет на Украине не будет связи 5G — прогноз

Стокгольм, , 14:26 — REGNUM До 2024 года на Украине не прогнозируется запуск 5G, сказано в отчёте компании Ericsson производителя оборудования для мобильных операторов, опубликованном на сайте компании.

По данным экспертов, доля пользователей 4G на Украине к 2024 году составит 50%, а 3G — 42%. К тому времени в США количество пользователей 5G будет составлять около 63%, а в Западной Европе — 40%.

Эксперты компании уверены, что мобильная связь пятого поколения будет развиваться быстрее, чем 4G. По самым пессимистическим прогнозам, показатель её распространения по всему миру к 2024 году составит 45%, по оптимистическому прогнозу — 65%. За тот же период 4G покрыл 30% населения мира.

На Украине в 2018 году связью 4G пользовалось всего 8% жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве пройдут испытания сети 5G. Для этого каждому из четырёх крупнейших операторов мобильной сети в России отведут свою пилотную зону.

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