Трое «оперов» угрозыска арестованы в Петербурге за мошенничество с насилием

Санкт-Петербург, , 14:18 — REGNUM Три оперативника угрозыска 17 отдела полиции УМВД России по Калининскому району Санкт-Петербурга заключены под стражу по делу о мошенничестве и превышении должностных полномочий. По данным следствия, под угрозой несуществующего уголовного дела они получили от гражданина 500 тыс. рублей.

Как сообщили 11 июня в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, задержание злоумышленников стало результатом следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По версии следствия, 1 ноября 2018 года полицейские сообщили местному жителю ложную информацию о возбуждении в отношении него уголовного дела и предложили «решить проблему» за денежное вознаграждение в 500 тыс. рублей.

«При этом один из полицейских угрожал потерпевшему применением физического насилия, а также нанес несколько ударов в область его головы», — отметили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Добившись согласия потерпевшего, двое полицейских проследовали с ним до банкомата, где мужчина передал злоумышленникам указанную денежную сумму

Одному из фигурантов уже предъявлено обвинение, его соучастникам обвинение будет предъявлено в ближайшее время. Расследование уголовного дела продолжается.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, начальник Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) ОМВД России по Лодейнопольскому району Ленинградской области задержан по подозрению в вымогательстве 300 тысяч рублей у предпринимателя за невозбуждение в отношении него уголовного дела.