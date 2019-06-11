Несогласованная акция в поддержку Ивана Голунова запланирована на 12 июня

Москва, , 14:08 — REGNUM В понедельник, 10 июня, группа журналистов и общественных активистов объявила о планах 12 июня, в День России, провести в Москве марш в поддержку журналиста Ивана Голунова.

Акция не согласована с городскими властями.

Организаторы заявили, что они планируют мирно нести в руках газеты со статьями об Иване Голунове, поэтому не стали его согласовывать. Они надеются, что городские власти не будут препятствовать проведению акции.

«История странная, непонятно, зачем назначать марш на праздничный день, когда в городе много мероприятий, — отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова, — При том, что им предложили воскресенье. Похоже на тактику Алексея Навального, который специально пытается смешивать свои мероприятия с городскими праздниками. Это бросает тень на хорошее дело — история с Иваном Голуновым объединила многих людей, это рост гражданского самосознания и просто гуманизм. Но акция как будто не помогает его защите, а мешает. Возникает вопрос, кому это нужно».

«Будет очень жаль, если кто-то пытается манипулировать людьми ради каких-то сомнительных целей. Я бы на месте участников задумалась: зачем настаивать на дате 12 июня?» — подчеркнула эксперт.