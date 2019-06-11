Отравление хлором в нижегородском бассейне: вред оценили в 10 тысяч рублей

Нижний Новгород, , 14:07 — REGNUM Одна из пострадавших при выбросе хлора в бассейне фитнес-клуба сети Golds Fitness заключила мировое соглашение с ООО «Темп» о компенсации морального вреда. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

По условиям мирового соглашения ответчик компенсировал моральный вред одной из пострадавших в размере 10 тыс. рублей.

Прокурор против заключения мирового соглашения не возражал.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 6 февраля на пульт дежурного станции скорой помощи Нижнего Новгорода поступило сообщение от врача фитнес-клуба Golds Fitness на улице Горького о предположительном ингаляционном отравлении хлором посетителей бассейна.

Всего пострадали десять человек: четверо детей и шестеро взрослых. Шестерым на месте была оказана медицинская помощь, трое детей и один взрослый были госпитализированы. Позднее был госпитализирован еще один ребенок, который почувствовал себя плохо уже дома.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей».

В марте по решению суда бассейн клуба был закрыт на 60 суток. В ходе санитарно-эпидемиологического расследования инцидента специалисты управления выявили нарушения СанПиН по ряду пунктов: проектирование, строительство и эксплуатация жилых зданий, предприятий коммунально-бытового обслуживания, учреждений образования, культуры, отдыха, спорта; плавательные бассейны; гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды; контроль качества «по химическим показателям». Нарушения свидетельствуют о ненадлежащей водоподготовке.

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