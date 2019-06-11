В Воронежской области прогнозируют 35-градусную жару

Воронеж, , 14:06 — REGNUM До +35 °С ожидается на территории Воронежской области 12 июня, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону. На территории области объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили в ведомстве, из-за сильной жары в регионе растет уровень пожарной опасности. Так, на 11 июня на территории пяти муниципальных образований области (Борисоглебского г.о., Грибановского, Терновского, Новохоперского и Поворинского муниципальных районов) установился V класс пожарной опасности — чрезвычайная степень пожарной опасности. В четырех муниципальных районах — Нижнедевицком, Семилукском, Хохольском и Репьёвском — второй класс пожарной опасности (низкая степень пожарной опасности). На остальной территории области зафиксирован IV класс пожарной опасности — высокая степень.

По данным Воронежского гидрометцентра, жара в регионе сохранится и 13 июня — около +30 °С. С пятницы, 14 июня, в регионе ожидается небольшое понижение температуры, до +28 °С, а также грозы.

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