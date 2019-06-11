В Москве выплатят компенсацию больному онкологией из-за отсутствия лекарств

Москва, , 15:30 — REGNUM В Московской городской онкологической больнице №62 согласились выдать денежную компенсацию больному раком на покупку препарата «Цетуксимаб» по причине невозможности его приобретения в России по ОМС. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила Ксения Смирнова, жена больного. Она отметила, что ситуацию обсудили с заведующим химиотерапевтическим отделением больницы.

Ранее в больнице урезали схему лечения Сергея Смирнова, больного раком четвёртой стадии, изъяв из назначенного консилиумом плана указанный препарат «Цетуксимаб» (Эрбитукс). Ни аналог лекарства, ни денежная компенсация больному предоставлены не были. Как ИА REGNUM прокомментировали в департаменте здравоохранения столицы, в настоящее время препарат «МНН Цетуксимаб» отсутствует на территории Российской Федерации, что подтверждено официальным письмом компании-производителя.

В соответствии с текстом информационного письма компании-производителя ООО «Мерк», в настоящий момент происходит приведение нормативной документации (НД) лекарственного препарата в соответствие с действующими на территории РФ требованиями. До момента одобрения новой версии НД лекарства его сертификация не может быть проведена.

«Возобновление поставок лекарственного препарата будет осуществлено после сертификации лекарственного препарата, которая ожидается в июне 2019 года. Предполагаемый срок возобновления поставок лекарственного препарата — июнь 2019 год», — говорится в документе.

Стоит отметить, что найти препарат на территории РФ можно — в аптеках он продаётся в свободном доступе, однако приобрести его достаточно сложно из-за высокой стоимости: разброс цены за ампулу составляет от 10 до 16 тысяч рублей. Кроме того, препарат быстро раскупается больными. Как отметила Ксения Смирнова, ввиду того, что компенсация на приобретение препарата будет выдана лишь сейчас, те средства, что были потрачены ранее (порядка 400 тысяч рублей) можно будет вернуть только путём судебных разбирательств.

Как сообщало ИА REGNUM, департамент здравоохранения столицы пообещал взять данную ситуацию на контроль.

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